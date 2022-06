34-åring ble trodd på at drapet var et uhell – nå skal lagmannsretten vurdere det

NTB

Tingretten trodde på 34-åringens forklaring om at han drepte Christian Halvorsen ved et uhell i Askim i 2020. Mandag starter ankesaken i lagmannsretten.

– Jeg ville legge fra meg våpenet i hekken til Halvorsen. Idet jeg gjør en kastebevegelse, blir det plutselig avfyrt et skudd, sa 34-åringen da saken var oppe i Follo og Nordre Østfold tingrett i november i fjor, ifølge TV 2.

Skuddet fra rifla denne julidagen i 2020 traff Christian Halvorsen i ryggen, og han døde etter kort tid av skadene.

I tingretten forklarte 34-åringen at han dro hjem til Halvorsen for å gjemme rifla som han skulle passe på for en annen kompis.

Tingretten trodde på 34-åringens forklaring om at drapet var uhell, og dømte ham i stedet til seks og et halvt års fengsel for uaktsomt drap.

– Han reagerer med lettelse på at han er blitt trodd på at dette skjedde ved et uhell og at våpenet gikk av som følge av en funksjonsfeil. Straffens lengde er underordnet for ham. Min klient har hele tiden vært klar på at han vil gjøre opp for seg, så lenge han blir trodd på at dette skjedde ved et uhell, sa mannens forsvarer Ole Petter Drevland til TV 2 etter dommen.

Påtalemyndigheten anket imidlertid dommen. I tingretten ba de om 13 års fengsel for 34-åringen.

Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av fem dager til rettssaken.