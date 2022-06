Ambulanseflyberedskapen foreløpig ikke påvirket av flytekniker-lockout

Et luftambulansefly fra Babcock fotografert på Gardermoen ved en tidligere anledning.

NTB

Luftambulanseselskapet Babcock har kun én flytekniker på jobb søndag som følge av lockouten i arbeidskonflikten. Men så langt er beredskapen som normalt.

– Så langt påvirker ikke lockouten beredskapen. Den er som normalt, opplyser administrerende direktør Øycind Juell i helseforetaket Luftambulansetjenesten i en SMS til NTB.

Det er selskapet Babcock som drifter ambulanseflytjenesten på oppdrag for helseforetaket, og flere av deres ansatte er rammet av NHOs lockout av flyteknikere.

Lockouten innebærer at medlemmer i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke får lov til å møte på jobb.

– Fly kan bli stående

Totalt rammes 450 flyteknikere i Norge av lockouten, som kommer som et svar på at 144 NFO-medlemmer streiket.

– Babcock har fem flyteknikere som ikke er organisert. Flyteknikerne går i turnus en uke på og to uker av, så alle de fem er ikke nødvendigvis på jobb samtidig. I dag er det kun Brønnøysund som har flytekniker på jobb, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden til NTB.

Mandag vil det også være flytekniker på jobb i Oslo, og fra tirsdag av i Tromsø.

– Men øvrige baser er uten flyteknikere. Dette gjelder for eksempel basene i Alta og Kirkenes, som er viktige for akuttberedskapen i Finnmark. Hvis det skjer noe med flyene der blir de stående, sier Hansen.

Statsråden følger med

Det er opp til Luftambulansetjenesten HF å vurdere eventuelle konsekvenser av at fly settes på bakken. Dersom lockouten setter liv og helse i fare, kan regjeringen gripe inn og avslutte arbeidskonflikten. Det blir da såkalt tvungen lønnsnemnd, hvor lønnsoppgjøret avgjøres av en egen nemnd.

Regjeringen opplyser at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) følger med på konflikten.

– I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Dette er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette, opplyser departementet.

Sysselmesteren på Svalbard følger med

Ambulanseflytjenesten er viktig for beredskapen på Svalbard. Sysselmesteren opplyser at han følger utviklingen.

– Dersom konflikten får konsekvenser for luftambulansetjenesten til Svalbard, er det alvorlig for oss her oppe. Men nå søndag ettermiddag er ambulanseflyene operative, sier sysselmester Lars Fause.

Han har løpende kontakt med Longyearbyen lokalstyre og UNN om situasjonen.

– Vi må være sikre på at vi får luftambulansen fram til Svalbard, påpeker Fause.

Han skal ha møte med beredskapsrådet for Svalbard om saken mandag morgen.

193 avganger innstilt

Lockouten rammer også den sivile flytrafikken hardt, og ifølge VG er 193 flyavganger innstilt søndag. Flest innstillinger har Widerøe, med 155, mens 19 SAS-avganger er innstilt og fem Norwegian-avganger. Flyr er ikke påvirket av arbeidskonflikten.

Årsaken til at NFO valgte å ta ut flere av sine medlemmer i streik, er at de ikke ble enige med NHO Luftfart om lønnsoppgjøret. Deretter trappet NHO opp konflikten ved å innføre lockout.

– Vi opplever fortsatt ingen vilje hos motparten til å finne en løsning, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Torsdag og fredag satt partene i forhandlinger hos Riksmekleren i Oslo, uten at de klarte å løse konflikten.

– Det har ikke vært noen utvikling i saken etter NFO avviste både Riksmekler og vår skisse til løsning, sier Lothe.

NTB har ikke lyktes med å komme i kontakt med NFO søndag.