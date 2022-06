Politiet har dannet seg et bilde av hva terrorsiktede gjorde før masseskytingen

Politiadvokat Børge Enoksen møter pressen søndag i forbindelse med skytingen mot flere utesteder natt til lørdag. To personer ble drept og 21 personer skadd under skytingen.

NTB

Oslo-politiet har dannet seg et bilde av hva mannen som er siktet for masseskytingen, gjorde før han kom til åstedet natt til lørdag.

Et sentralt spørsmål for politiet er hvordan terrorsiktede Zaniar Matapour (42) kom seg til CJ Hambro plass i Oslo. Der la han fra seg en bag og plukket opp et våpen i 1.14-tida før han begynte å skyte mot folk på utestedet Per på hjørnet.

– Vi er opptatt av å kartlegge bevegelsene hans den kvelden og natta. Vi har et bilde av det, men vi oppfordrer folk til å komme med tips, sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

– Vet dere hva han gjorde tidligere på fredagen?

– Vi har oversikt over det, men jeg kan ikke gå i detalj på det nå, sier Enoksen.

– Vi gjennomfører masse avhør, gjennomgår digitale beslag og vi innhenter forskjellig video. Det er et grundig arbeid, og i en sånn type sak kan vi gå flere år tilbake for å avdekke handlingsmønsteret, sier politiadvokaten.