Terrorsiktet er frisk nok til å sitte i fengsel

NTB

Den siktede 42-åringen etter masseskytingen i Oslo sentrum er etter helsesjekk funnet frisk nok til å sitte i ordinær varetekt.

Det har vært opplyst at Zaniar Matapour tidligere har hatt utfordringer med den psykiske helsen.

Under politiets pressekonferanse søndag ettermiddag opplyser politiadvokat Børge Enoksen at den siktede 42-åringen har vært gjennom helsesjekk etter pågripelsen.

– Han har hatt helsesjekk og er klarert for å sitte i politiets arrest, sier Enoksen.

– Han vil bli ført til et fengsel i dag, forteller politiadvokaten.

Mandag framstilles 42-åringen for varetekt. Men han har via sin advokat John Christian Elden sagt at han aksepterer at fengslingsspørsmålet bli avgjort ved såkalt kontorforretning, altså at det ikke blir gjennomført noe faktisk rettsmøte.