Politiet: Fortsatt en uavklart situasjon, men ikke holdepunkter for at det blir flere angrep

Det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. To ble drept og mange skadd. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Oslos visepolitimester sier at sikkerhetssituasjonen fortsatt er uavklart etter angrepet i Oslo, men at ingenting tyder på at det blir flere hendelser.