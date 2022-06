Person fløyet til sykehus etter ulykke i Finnmark

NTB

En person er fløyet til sykehus for behandling etter en ulykke med to personbiler involvert på E69 mellom Honningsvåg og Nordkapp.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 7.34 søndag morgen. To personbiler med to personer i hver var involvert i en ulykke. Årsaken til ulykken var ikke åpenbar for politiet søndag morgen.

– Det er en trafikkulykke med to biler. Politiet er på stedet og prøver å finne ut hva som har skjedd, sier operasjonsleder Einride Halse i Finnmark politidistrikt til NTB.

Han opplyser at en av de fire involverte personene er blitt fraktet til sykehus med luftambulanse. Vedkommendes skadeomfang eller tilstand er ikke kjent.

Europavei 69 ut mot Nordkapplatået ble sperret etter ulykken.