Politiet etterforsker voldssak i Elverum

NTB

Politiet har startet etterforskning av voldshendelse i en bolig i Strandbygda nord for Elverum.

– Det framstår som et oppgjør etter tidligere hendelser mellom partene. Det er trolig en foranledning, men vi vet ikke om noen har angrepet eller forsvart seg, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han forteller at det er blitt brukt jernstenger, og at to personer er påført kutt og slagskader. De følges opp av helsevesenet.

De involverte er fra slutten av tenårene til midten av 50-årene, og noen av dem er kjent for politiet fra før.

Politiet fikk melding om voldshendelsen i 2.30-tiden.