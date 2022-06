Det kongelige skipet «Gloucester» forliste utenfor England i 1682. Nå er vraket funnet

Elise Kjørstad - forskning.no

Mange døde i ulykken, men den blivende kongen kom seg unna.

Karl II var konge av England, Skottland og Irland i årene fra 1660 til 1685. Han hadde ingen legitim arving. Hans bror, Jakob, var derfor tronarving.

Men Jakob var ikke populær på denne tiden fordi han var katolikk. Parlamentet prøvde å stenge han ute fra tronfølgen.

Karl II sendte broren til Skottland i 1679 for å roe ned situasjonen. Tre år senere kom han tilbake til England.

Kong Karl II var blitt synlig eldre og hadde allerede hatt et slag. Det lå til rette for at Jakob skulle overta når tiden var inne.

Tronarvingen skulle bare til Skottland for å fullføre kongelige affærer, samt hente hjem sin høygravide kone. Så skulle de flytte inn ved hoffet.

På vei mot Skottland inntraff tragedien. Det tidligere krigsskipet «Gloucester» støtte på en sandbanke og sank. Jakob reddet seg i sikkerhet i siste liten.

Like heldige var ikke en stor andel av de rundt 330 passasjerene. Mellom 130 og 250 mennesker døde.

Funnet av dykkere

Nå er skipsvraket funnet igjen. Det gikk på grunn 45 kilometer utenfor kysten av Great Yarmouth i Norfolk øst i England.

Det var brødrene Julian og Lincoln Barnwell som satte seg fore å finne vraket. Dykkerne lette etter skipet i fire år.

I en pressemelding fra University of East Anglia, forteller brødrene om oppdagelsen.

– Det var den fjerde dykkesesongen hvor vi lette etter «Gloucester», sier Lincoln Barnwell.

– Vi begynte å tro at vi ikke kom til å finne henne. Vi hadde dykket så mye og bare funnet sand. Så, da jeg steg ned til havbunnen, var det første jeg oppdaget store kanoner som lå på hvit sand. Det var imponerende og virkelig vakkert.

Julian and Lincoln Barnwell måler en av Gloucesters kanoner. Les mer Lukk

Holdt hemmelig

Brødrene fant vraket i 2007, men funnet ble kunngjort først nå i juni. Forskere og myndigheter har jobbet med å identifisere skipet og sikre gjenstander.

Å finne skipet var en spesiell opplevelse, forteller brødrene.

– Det føltes umiddelbart som et privilegium å være der. Det var så spennende. Vi var de eneste menneskene i verden på det tidspunktet som visste hvor vraket lå, sier Lincoln Barnwell.

Brødrene Barnwell med Gloucesters skipsklokke. Les mer Lukk

Betydningsfullt funn

Professor Claire Jowitt ved University of East Anglia mener vraket er et viktig funn.

I en ny studie publisert i tidsskriftet English Historical Review, skriver Jowitt om «Gloucester»-forlisets politiske betydning.

– På grunn av omstendighetene rundt forliset kan det hevdes at dette er den mest betydningsfulle historiske maritime oppdagelsen siden hevingen av «Mary Rose» i 1982, sier hun.

«Mary Rose» var et engelsk krigsskip som sank i 1545. Restene av vraket ble hevet i 1982 og stilt ut. I og rundt skipet ble det funnet tusenvis av gjenstander som fortalte om livet på denne tiden.

Kranglet om kursen

Tronarvingen Jakob overlevde forliset. Tre år senere, i 1685, ble han kronet til kong Jakob II av England, Irland og Skottland.

Men tragedien hadde gitt Jakob en ny ripe i omdømmet.

Jakob II (på engelsk James II) malt i 1684. (Bilde: Sir Godfrey Kneller, Bt/National Portrait Gallery. CC BY NC ND 3.0) Les mer Lukk

Kvelden før forliset kranglet Jakob med losen James Ayres og kapteiner på følgeskipene om hvilken kurs de skulle ta over de svikefulle sandbankene i Norfolk.

Klokken halv seks den 6. mai i 1682 støtte skipet i en sandbanke og ble skadet. Skipet sank innen en time.

– Det var Jakob sin kurs de fulgte da katastrofen skjedde, men han påtok seg ikke noe ansvar, gjorde andre til syndebukk og sørget for at losen ble fengslet gjennom en krigsrett, sa Jowitt på en pressekonferanse, skriver Ars Technica.

Jakob forventet at losen ble hengt, ifølge Jowitt. Ayres ble isteden fengslet og sluppet fri etter et år.

Adelsmenn, mannskap og tjenere

Jakob skal ha ventet i det lengste med å forlate det synkende skipet. Det gjorde at unødvendig mange mistet livet, ifølge pressemeldingen.

Det var kutyme at ingen kunne evakuere før de kongelige.

Jakob kom seg unna i en av Gloucesters små båter og ble fraktet til et av følgeskipene i flåten.

Ombord på «Gloucester» var det fremtredende engelske og skotske adelsmenn, politikere og handelsmenn, ifølge Jowitts artikkel. Flere døde.

Blant de som døde, var James Hyde, den yngste broren til Jakobs første kone. Store deler av Jakobs stab druknet også, ifølge en kilde Jowitt siterer.

Noen av gjenstandene som er funnet i vraket.

Klær og personlige gjenstander

Flere gjenstander er hentet opp fra skipsvraket deriblant klær, sko, marineutstyr, personlige eiendeler og mange vinflasker. Noen av vinflaskene er fortsatt fulle.

I 2012 ble det funnet en skipsklokke. Den ble viktig for å identifisere skipet.

Det er foreløpig ikke funnet levninger etter mennesker.

Mye av skipet og gjenstandene om bord ligger antageligvis fremdeles begravet i sand på havbunnen. Jowitt kaller skipet for en fantastisk tidskapsel i en video fra University of East Anglia.

– Tanken på å grave ut det som fremdeles er nedsunket i sanden er så forlokkende og så viktig, sier hun.

Gjenstander fra skipet skal stilles ut ved Norwich Castle Museum & Art Gallery til neste år.

Video fra vrakfunnet:

Jakobs fall

Jakob II regjerte i en kort periode. Han ble tvunget på flukt etter tre år ved tronen.

I 1688 fødte dronningen en sønn. Opposisjonen fryktet en katolsk tronfølger, ifølge Store norske leksikon.

De ba Jakob II sin protestantiske svigersønn, Vilhelm av Oranien, og kongens datter Maria om å invadere England.

Kong Jakob nektet å tro at hans svigersønn ville invadere. Men det gjorde han. Jakob rømte uten særlig kamp.

Vilhelm og Maria godtok Declaration of Rights, i Bill of Rights. Det fastslo folkets rett til å delta i statsstyret, ifølge Store norske leksikon. Hendelsene blir kalt «Den ærerike Revolusjon».

Referanse:

Claire Jowitt: The Last Voyage of the Gloucester (1682): The Politics of a Royal Shipwreck. English Historical Review, 10. juni 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).