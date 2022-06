Elden: Siktede etter Oslo-skytingen avbrøt avhør

NTB

Draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour ønsket ikke å svare på noe i avhør med politiet lørdag ettermiddag, opplyser forsvarer John Christian Elden til NRK.

Ifølge forsvareren var årsaken at han er skeptisk til politiet, og at han er redd for at politiet vil manipulere avhøret, skriver Dagbladet.

– Han er ikke foreholdt siktelsen av politiet eller bedt om å ta stilling til den ennå. Det vil skje i forbindelse med eventuelle fortsatte avhør, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Siktede er ført tilbake til cella og kommer tilbake til avhør i løpet av uka om nødvendig.

– Jeg tar for gitt at han vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Så får vi se hva som skjer videre i løpet av etterforskningen, sier Elden.

