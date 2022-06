Elden: – Ikke overbevist om at det er noe motiv for handlingen

Forsvarer John Christian Elden er utnevnt som forsvarer for draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

John Christian Elden, som forsvarer mannen som er siktet for å ha drept to personer i Oslo lørdag, sier at det foreløpig ikke er klarlagt noe motiv.

– Jeg er slett ikke overbevist om at det er noe motiv for handlingen. Det er ikke noe som ligger i hans forklaringer så langt som tilsier at det er noe bestemt motiv, så jeg vil advare mot å spekulere i om dette er knyttet opp mot situasjoner i Oslo eller noe annet. Det må etterforskningen vise, sier Elden til NRK.

Zaniar Matapour er siktet for å ha skutt og drept to menn utenfor London pub, som er populær blant homofile, natt til lørdag. Mange mennesker var samlet på stedet i forbindelse med Pride-markeringen denne uka.

Avbrøt avhøret

42 år gamle Matapour avbrøt avhøret med politiet lørdag.

Ifølge forsvareren var årsaken at han er skeptisk til politiet, og at han er redd for at politiet vil manipulere avhøret, skriver Dagbladet.

– Han er ikke foreholdt siktelsen av politiet eller bedt om å ta stilling til den ennå. Det vil skje i forbindelse med eventuelle fortsatte avhør, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Siktede er ført tilbake til cella og kommer tilbake til avhør i løpet av uka om nødvendig.

– Jeg tar for gitt at han vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Så får vi se hva som skjer videre i løpet av etterforskningen, sier Elden.

Fengslingsmøtet finner trolig sted mandag.

Reagerte på koranbrenning

Til TV 2 sier Elden at Matapour er kjent for politiet etter at han i mai reagerte på en koranbrenning.

– Det jeg er kjent med er at han i mai måned ble kontaktet av politiet etter at han hadde protestert mot noen som brant koranen offentlig. Han hadde reagert på det, sier Elden til tv2.no.

– Det er naturligvis politiets oppgave å snakke med folk, men jeg har også en viss forståelse for hans reaksjon. Så å bruke det som et bevis for noe ekstrem oppfatning, er å trekke det litt langt, sier forsvareren til kanalen.

Påtalemyndigheten vil undersøke tilregnelighet

Det skal gjennomføres en judisiell observasjon av Zaniar Matapour, som er siktet for masseskytingen i Oslo, for å kartlegge om han er tilregnelig.

– Det er viktig for oss å få kartlagt hans psykiske helse opp mot tilregnelighet, så det er besluttet at det blir gjennomført en judisiell observasjon av siktede, og det er noe vi vil forsøke å få til med det første, sier politiadvokat Børge Enoksen.

42-årige Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen ved flere utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag.

To personer ble drept, ti ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd. PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Psykisk helse vært tema tidligere

Matapours psykiske helse har vært tema i tidligere rettsprosesser hvor han har vært part. Advokat Elden, sier til NTB at han forventer at det blir gjennomført en judisiell observasjon av klienten.

Også Oslo-politiet har tidligere sagt at spørsmålet om psykiatri er blant hypotesene som etterforskerne vil avklare.

– Jeg rakk så vidt å se på de sakene han har, og jeg fant ikke noe i de sakene, men vi må gå grundig inn i dette og hans sykdomshistorikk, hvis han har noe. Men det er ikke jeg kjent med nå, sa etterforskningsleder Christian Hatlo tidligere lørdag.

Judisiell observasjon tar sikte på å avklare om en siktet er strafferettslig tilregnelig og/eller om vedkommende oppfyller vilkårene for forvaring.