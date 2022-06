Spontane pride-deltakere: Helt jævlig, og helt fantastisk

NTB

Et stort pride-tog dannet seg på Grønland lørdag ettermiddag – til tross for at den offisielle feiringen ble avlyst.

I toget ropes det «we’re here, we’re queer, we won’t disappear».

En av dem som har slått seg sammen med flokken, er Aurora Thyvold. Hun hever flagget for de skeives rettigheter – en kontinuerlig kamp.

Aurora Thyvold gikk for skeives rettigheter i spontantoget etter skyteepisoden natt til lørdag. Les mer Lukk

– The first pride was a riot, og det er det vi tar det tilbake til i dag. Vi slåss for rettighetene våre. Vi er i 2022, men det er ikke haterne, sier hun til NTB.

– Hva tenker du om at så mange har møtt opp, selv om det ble avlyst?

– Jeg tenker det er en selvfølge. Fordi for oss skeive er det å stå opp for våre rettigheter ikke noe nytt. Så selv om det kanskje blir for skummelt for andre, så er det her å være skeiv, å gå i pride, og å slåss for rettighetene, noe som skjer kontinuerlig.

På spørsmål om hvordan det føles å være i gatene, svarer hun uten å nøle:

– Helt jævlig, og helt fantastisk.

Det spontane pridetoget på vei mot London Pub. Les mer Lukk

Samlet pride-tropp

Rundt klokka 12.30 samlet folk seg i Botsparken på Grønland, rett i nærheten av Politihuset i Oslo, for en markering etter nattens terrorhendelse.

Deretter gikk alle i samlet tropp mot London pub for å legge ned blomster.

Oslo 20220625. En gruppe går i tog etter at Oslo Pride avlyste årets tog. Alle arrangementer i regi av Oslo Pride avlyst etter anbefaling fra Oslo politiet etter at to personer ble drept og flere skadd i Oslo sentrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Lørdag morgen ble det klart at Pride-feiringen i Oslo avlyses, etter anbefaling fra politiet.

Oslo Pride og Fri har oppfordret folk til å markere Pride hjemme og i nabolaget. Men Oslo var full av folk lørdag, og mange av dem ble med i toget som vokste seg større og større på vei gjennom sentrum.

Knyttnever mot vold

Jubel og rop hørtes i gatene, regnbueflagg og knyttede never. Det ble ikke et festtog, men et protesttog mot drapene og volden natt til lørdag.

– Vi gjør det for å markere styrke, fryktløshet, for å vise at vi ikke lar oss kue, sier Tore Sinding Bekkedal.

Han har smertelig fått oppleve terror på nært hold tidligere, som deltaker på Utøya-leiren i 2011.

– Med mindre det viser seg at trusselbildet er noe helt annet enn det politiet har kommet med så langt, er det en ganske stor skandale at de sendte det signalet ved å avlyse paraden i dag. Jeg syns det er helt uforståelig, tatt i betraktning den symboltunge verdien som denne paraden har – som motstandsuttrykk mot nettopp denne typen vold, trusler og intoleranse. Den første pride var ikke i overensstemmelse med politiet, så da trengte ikke denne å være det heller, sier han til NTB.

Han mener at akkurat som etter 22. juli-terroren, er det viktigste nå å vise solidaritet.

– Vi er mange som har advart mot en dehumaniserende retorikk. Vi må stå fram og vise at den slags taktikk ikke gir resultater.