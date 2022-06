Flyteknikerstreiken: Widerøe stanser sine flygninger på kortbanenettet i dag

NTB

Widerøe vil i dag foreta en kontrollert nedstengning av kortbanenettet, som er rutene til minste flyene til flyselskapet.

– Det gjør vi for å ivareta passasjerene våre og for få flyene tilbake til sine tekniske baser. Det er for at vi skal kunne starte raskere opp igjen når denne streiken er avsluttet, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Flyene mellom større flyplasser som Bergen og Tromsø vil fortsette å gå. Widerøes flygninger mellom Oslo og mindre flyplasser, som Førde, blir trappet ned fra i dag.

Widerøe tar kontakt med alle kundene dette gjelder.

– Vi tar kontakt med deg, ikke ta kontakt med oss. Vi finner en løsning, sier kommunikasjonssjefen.

Påvirker ikke lengre ruter

Ifølge Solli er det snakk om mange flygninger. Hun kan ikke oppgi antallet.

– Vi gjør dette på grunn av at det er få teknikere på jobb til å utføre arbeid, og den varslede lockouten natt til søndag.

De såkalte regionale rutene, altså de lengre rutene, og utenlandsrutene vil gå som normalt.

– Med mindre noe helt uforutsett skjer, vil disse flygningene gå som normalt i dag, sier hun.

Steile fronter

Det har vært steile fronter mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) under streiken som startet sist lørdag.

Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere. I tillegg har NHO varslet lockout fra natt til søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb.

En lockout vil også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse. Det vil i så fall trolig raskt føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

Luftambulanseflyselskapet Babcock har varslet at de vil søke om dispensasjon i flyteknikerkonflikten i tilfelle det blir lockout. Men vurderingen om hvorvidt en lockout vil føre til fare for liv og helse, lar vente på seg.