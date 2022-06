Antatt gjerningsmann kjent for PST

NTB

Mannen som er pågrepet for skytingen i Oslo sentrum, er en 42 år gammel norsk statsborger med iransk bakgrunn og kjent for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Tidligere lørdag ble det kjent at mannen som er pågrepet, var kjent for politiet. Nå bekrefter politiet at også PST var kjent med ham.

– Han var også kjent for PST, uten at jeg kan gå nærmere inn på det, sier Christian Hatlo.

Ifølge Hatlo er den siktede hjemmehørende i Oslo. Han har flere tidligere domfellelser, blant dem for bæring av kniv på offentlig sted. Han har også en narkodom på 120 dager.

Hadde med seg to våpen



Våpnene mannen benyttet var ifølge politiet eldre, og det ble avfyrt et stort antall skudd.

Mannens motiv er ikke kjent, men politiet etterforsker skytingen som en terrorhendelse og hatkriminalitet. Det utelukkes heller ikke at psykiatri kan ligge bak.

Politiet har tatt kontroll på to våpen, ett etthåndsvåpen og automatvåpen. Ifølge politiet er våpnene av eldre type. Mannen var ikke avhørt av politiet lørdag formiddag.

Kan være syk



Det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til søndag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo.

Påtaleansvarlig Christian Hatlo sa under en pressekonferanse lørdag formiddag at stedene for skytingen – særlig London Pub - gjør det nærliggende å etterforske skytingen med tanke på hatkriminalitet.

Politiet undersøker også psykisk sykdom kan ligge bak skytingen.

– Jeg rakk så vidt å gå gjennom de sakene han har hatt, men fant ikke noe i de sakene. Men det er klart, dette må vi gå grundig inn i og gå gjennom hans sykdomshistorikk, dersom han har noen, sier Hatlo.

Ikke indikasjoner på at flere voldshandlinger var planlagt



Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er orientert om skytingen i Oslo natt til lørdag. De har foreløpig ikke indikasjoner om at flere voldshandlinger er planlagt.

– Den pågrepne er kjent for PST fra tidligere. Vi bidrar nå med all relevant informasjon vi har til Oslo PD, og jobber med å avklare om det kan være planlagt flere voldshandlinger. Foreløpig har vi ikke indikasjoner på det, skriver PST på Twitter.