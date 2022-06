42-åring siktet for drap, drapsforsøk og terror etter Oslo-skyting

Flere mennesker ble skutt på to utesteder i Oslo natt til lørdag. Foto: Javad M. Parsa / NTB

En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen ved flere utesteder i Oslo sentrum natt til lørdag.

To personer er drept, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter skytingen. Ingen av de skadde har livstruende skader, opplyste politiet på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Politiet etterforsker skytingen ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus som en terrorhendelse. De tror det bare er én gjerningsperson.

Mannen som er pågrepet, en 42 år gammel norsk statsborger med iransk bakgrunn, er kjent for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra før.



Han har flere tidligere domfellelser, blant dem for bæring av kniv på offentlig sted. Han har også en narkodom på 120 dager.

– Han var også kjent for PST, uten at jeg kan gå nærmere inn på det, sa påtaleansvarlig Christian Hatlo på pressekonferansen.

Ikke avhørt

Politiet har tatt kontroll på to våpen, ett etthåndsvåpen og automatvåpen. Ifølge politiet er våpnene av eldre type. Mannen var ikke avhørt av politiet lørdag formiddag.

– Vi jobber videre med å avdekke motiv, sier Hatlo og legger til at det viktigste politiet gjør for å avdekke dette, er avhør.

Politiet er i dialog med mannens forsvarer Cecilie Nakstad om dette.

Hatlo fortalte at stedene for skytingen – særlig London Pub - gjør det nærliggende å etterforske skytingen med tanke på hatkriminalitet.

Politiet undersøker også psykisk sykdom kan ligge bak skytingen.

– Jeg rakk så vidt å gå gjennom de sakene han har hatt, men fant ikke noe i de sakene. Men det er klart, dette må vi gå grundig inn i og gå gjennom hans sykdomshistorikk, dersom han har noen, sier Hatlo.

Skyting ved utesteder

Skytingen startet i 1.15-tida da mannen kom til utestedet Per på hjørnet utenfor Oslo tinghus. Der forteller vitner at han tok ut et våpen fra en bag og begynte å skyte.

Deretter gikk mannen ned Rosenkrantz' gate til homsepuben London. Flere vitner forteller til NTB at pridefeirende pubgjester kastet seg ned på gulvet i panikk da de hørte lyden av skudd.

Det er flere åsteder, ifølge politiet, og et stort område er sperret av. I morgentimene lørdag var de grundige tekniske undersøkelsen godt i gang. Det er satt opp en rekke markører for å markere funn og lignende.

Kort tid etter at skytingen startet, løp folk ut i gata i panikk og ba andre komme seg vekk fra området. Det ble avfyrt en rekke skudd. Mannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19.

Politiet har opplyst at de fikk god hjelp av personer på stedet.

Pride avlyst

I forbindelse med skytingen er lørdagens Pride-parade, samt Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride avlyst.

Det kunngjorde Oslo Pride lørdag morgen. De opplyser at de avlyser etter råd og tydelig anbefaling fra politiet.

– Nå skal vi følge politiets anbefalinger og ta vare på hverandre. Varme tanker og kjærlighet går til pårørende, skadde og andre berørte. Vi skal snart være stolte og synlige igjen, men akkurat i dag skal vi holde og dele pridemarkeringene hjemmefra, sier leder Inger Kristin Haugsevje i Oslo Pride og leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjestvang, i en pressemelding.