Pride-paraden i Oslo avlyses

Det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. To personer er drept og minst 19 er skadd. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Etter råd og tydelig anbefaling fra politiet avlyses Pride-paraden, Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride.

Det skriver Oslo Pride i en pressemelding til NTB.

– Oslo Pride anmoder derfor alle som har planlagt å delta på eller se paraden om å ikke møte. Alle arrangementer i tilknytning Oslo Pride avlyses.

– Nå skal vi følge politiets anbefalinger og ta vare på hverandre. Varme tanker og kjærlighet går til pårørende, skadde og andre berørte. Vi skal snart være stolte og synlige igjen, men akkurat i dag skal vi holde og dele pridemarkeringene hjemmefra, sier Inger Kristin Haugsevje, leder i Oslo Pride og Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Oslo Pride opplyser at de har tett kommunikasjon med politiet og følger situasjonen, og at de vil informere løpende.

Lørdag skulle skeive første gang på to år gå i fest og protest under årets Pride-parade i Oslo. Hovedstadens gater skulle igjen fylles med festglade folk, regnbueflagg og fargerike flåter i et heidundrende paradetog.

På forhånd har årets feiring vært spådd å bli tidenes største, 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge.