NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 25. juni.

To drept og mange skadd i masseskyting i Oslo

Midt i Pride-feiringen åpnet en mann ild på utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til lørdag. Minst to mennesker ble drept og mange skadd.

Minst 19 mennesker ble skadd og måtte få helsehjelp etter masseskytingen. Politiet opplyser at minst åtte av dem er fraktet til sykehus og at flere av dem er skutt.

Gjerningsmannens bolig gjennomsøkt

Politiet tror det bare var én gjerningsperson bak skytingen i Oslo sentrum. Natt til lørdag gikk politiet til aksjon mot adresser knyttet til mannen for å se etter et mulig motiv for hendelsen.

– Vi har teknikere inne hos ham nå som jobber med undersøkelser, sier vaktleder Roger Hjertø ved kriminalvakta hos Oslo-politiet til NRK.

Politiet og Oslo pride setter krisestab

Pride-ledelsen har satt krisestab etter skyting. Det er usikkert hvordan masseskytingen påvirker Pride-paraden, som lørdag arrangeres for førtiende gang i Oslo.

– Våre tanker går til de pårørende og de skadde. Oslo Pride har satt krisestab og er i løpende dialog med politi og andre relevante instanser, sier pressesjef Rohan Sandemo Fernando i Pride til NRK.

Liberale stater blir fristeder for abort i USA

Liberale delstater i USA forbereder seg på å fungere som fristeder for kvinner som nektes å ta abort i konservative delstater når forbudene nå iverksettes.

– Vi vet at behovet kommer til å skyte i været, sier Sarah Moeller i Brigid Alliance, en organisasjon i New York som bistår med reise, opphold og annen støtte til kvinner som har behov for å ta abort.

Både organisasjoner og abortklinikker, demokratiske politikere og myndighetene i delstater blant annet langs vestkysten og nordøst i USA, trapper opp forberedelsene i påvente av en strøm av pasienter fra rundt 20 stater der abort blir forbudt.

IMF: Resesjon i USA kan være prisen for å bekjempe inflasjon

Vanskene en resesjon i USA ville medføre, kan være en nødvendig pris for å bekjempe skadelig inflasjon, sier IMF-direktør Kristalina Georgieva.

Georgieva sa fredag at den kraftige inflasjonen og høyere renten som sentralbanken innfører, gjør at USA står i fare for nedgangstider.

Store protester i Georgia etter at landet ikke ble kandidatland til EU

Titusener av georgiere demonstrerte fredag i Tbilisi mot landets statsminister fordi han ikke klarte å sikre at Georgia ble kandidatland til EU.

Kort etter at Russland invaderte Ukraina, søkte Georgia om å bli kandidatland sammen med Ukraina og Moldova. Torsdag ga EU-lederne kandidatstatus til Ukraina og Moldova, men sa at det trengs flere reformer i Georgia før landet kan få samme status.