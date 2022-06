Spontan Pride-markering etter masseskytingen: – Vi skal heve flagget enda høyere

NTB

En gruppe mennesker samlet seg i en stille markering etter masseskytingen på utestedet Per på hjørnet og homsepuben London i Oslo. Regnbueflaggene vaiet.

– Vi skal ikke legge vekk flaggene, vi skal ikke skjule kjærligheten og det å elske den man vil, sier Sigmund Nilsen Myre til NTB.

– Jeg kommer til å gå i paraden i morgen og heve flagget enda høyere, for dette viser hvor viktig denne saken er, sier han.

Myre var en av flere som kom til åstedet med regnbueflagg etter masseskytingen. Flere av dem kom fra Pride-markeringer andre steder i Oslo.

Stille markering

En gruppe på over 20 mennesker ble stående og vaie med regnbueflaggene i en stille markering samtidig som gråtende mennesker som hadde vært på utestedene, omfavnet hverandre og satt i gata i sjokk.

– Vi var på Pride-markering på Salt på andre siden av byen, vi kunne likeså godt vært her, sier Morten Meller, Myres kamerat, til NTB.

– Og den som skjøt her, kunne likeså godt vært på Salt, sier Myre.

De to har regnbueflagg sminket på kinnene og følte at de måtte komme til åstedet. Da NTB snakket med dem, visste ikke kameratene om noen de kjenner var rammet.

– Det er for å vise vår støtte. Vi må vise at de som gjør sånne grusomme handlinger, ikke skal få bestemme, sier Nilsen Myre.

– Det er viktig å vise at man må være den man er, sier Myre.

Vil gå i tog

De vil fortsatt markere pride lørdag.

– Jeg er ikke redd, jeg er lei meg, det er bare trist, vi skal heve flagget enda høyere i morgen, det er det som er poenget med Pride, at vi ikke skal legge skjul på at man kan elske den man vil. Det er én grunn til at vi feirer, ikke bare for å vise den vi er, men også fordi vi vet at det er motstand i samfunnet, sier Nilsen Myre.

– Jeg blir oppriktig lei meg, sier Melle.

Det er ennå ikke klart om gjerningsmannen som skjøt rundt seg på utestedene hadde et terrormotiv.