To drept og flere alvorlig skadd i skyting i Oslo sentrum

To personer er skutt og drept i Oslo sentrum. Ti personer er fraktet til sykehus, for tre av dem er tilstanden kritisk. Ytterligere tolv trenger helsehjelp.

Politiet definerer hendelsen som en såkalt Plivo-hendelse, som er pågående livstruende vold.

En person ble pågrepet i nærheten av åstedet, men politiet kan ikke utelukke at det er flere gjerningspersoner.

– Det var litt dramatikk, det ble en løpetur etter ham nedover gata der han ble pågrepet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt.

Mange skadd

De første meldingene om skyting kom i 1.15-tiden. Politet opplyser at det er snakk om tre åsteder i samme område: Utestedet Herr Nilsen, et lite gatekjøkken og London pub.

(Saken fortsetter under bildet)

Glasbrott på bakken etter det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til søndag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

– Totalt ti personer er ivaretatt av helsepersonell. Tre personer er hardt skadd, opplyser Barstad.

Oslo universitetssykehus er i rød beredskap etter skytingen, opplyser sykehuset.

NTBs reporter på stedet opplyser at det ble avfyrt en rekke skudd. Folk ble sett løpende fra stedet, og de som løp, ropte også for å advare andre om skyting.

Store politistyrker

Et stort område er sperret av, og det er mange gråtende mennesker i gatene.

Det er store, væpnede politistyrker på stedet, ambulansepersonell hjelper de skadde, og et politihelikopter svever i luften over sentrum.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. To er døde og mange er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

Politiet ber folk trekke seg vekk fra krysset mellom Kristian IVs gate og Rosenkrantz' gate, skriver Avisa Oslo.

Utestedet London pub er et kjent utested for homofile, skriver VG. Lørdag arrangeres Pride-paraden for førtiende gang i Oslo.