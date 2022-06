Siktede i Vestkanten-drapet vurdert som utilregnelig

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept sin far med kniv i Loddefjord i Bergen i vår, samtykker til videre fengsling. Rettspsykiatere mener mannen var utilregnelig.

Drapet skjedde ved parkeringshuset til kjøpesenteret Vestkanten i mars, og mannen i 30-årene har siden sittet varetektsfengslet.

Fredag samtykket han til fengsling i fire nye uker. Saken ble behandlet av Hordaland tingrett uten rettsmøte, skriver Bergens Tidende.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at de rettspsykiatriske sakkyndige mener at mannen hadde en ubehandlet psykoselidelse, paranoid schizofreni, samt en ruslidelse i perioden han skal ha begått drapet.

– Retten finner på denne bakgrunn at det er sannsynlig at siktede var utilregnelig på gjerningstidspunktet, og at det er sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern, heter det i kjennelsen ifølge BT.

– Den er ikke overraskende, men heller ikke åpenbart riktig, sier mannens forsvarer Marius Wesenberg om vurderingen.

Mannen er tidligere domfelt, og i en dom fra 2017 står det at han gikk til behandling for alvorlig psykisk lidelse.