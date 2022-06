Mann omkom i drukningsulykke på Randaberg

NTB

En mann i slutten av 30-årene døde i en drukningsulykke ved Sandesstranden i Randaberg kommune fredag. De pårørende er varslet.

Det ble iverksatt et omfattende søk etter vedkommende, etter at vitner hadde varslet politiet om at en mann hadde forsvunnet i sjøen fredag kveld.

Etter rundt en time med søk ble mannen funnet og brakt i land, men han ble senere erklært død på stedet.

– Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men dessverre sto livet ikke til å redde, skriver politiet i en pressemelding.

Det var dykkere fra brannvesenet som fant mannen, etter omfattende søk fra politi og dykkere i området.

Hendelsesforløpet er ukjent, men ifølge vitner skal mannen ha vært på en badering eller brett, før han plutselig falt og forsvant i sjøen, opplyser politiet til Stavanger Aftenblad.

Ulykken skjedde i 18-tiden fredag, og pårørende er varslet.