Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

NTB

Dersom det ikke blir enighet i meklingen for SAS' piloter og kabinansatte, blir alle SAS-pilotene i Norge tatt ut i streik fra førstkommende onsdag.

– Vi har meldt inn 254 stykker, som er alle sammen. SAS Norge Flygerforening tar ut alle sine 148 medlemmer. Til sammen blir 402 norske piloter tatt ut i streik fra første dag, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening til TV 2.

– For oss er dette en veldig prinsipiell konflikt. Jeg kan ikke kommentere meklingen, men før meklingen sto vi veldig langt unna hverandre. Og vi opplevde at det var lite bevegelse på de prinsipielle spørsmålene, så vi ser ikke noen annen utvei enn å ta ut alle.

De fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler sammen som SAS Pilot Group, SPG. Forhandlingene skjer i Stockholm.

Lockoutvarsel

SAS-pilotene har varslet at over 900 piloter i de tre landene blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen fristen, 29. juni. I Danmark jobber det omtrent 250 piloter for SAS Scandinavia, skriver E24. I Sverige er det snakk om 240 piloter.

Torsdag meldte NRK at SAS i Sverige vil stenge de ansatte ute fra jobb dersom den varslede pilotstreiken blir en realitet neste uke. Fredag bekrefter SAS at det også er utstedt varsel om lockout av danske piloter.

Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau er det også varslet lockout for kabinpersonale som er organisert i fagforbundet Dansk Metal.

Det er tidligere kjent at flymekanikerne i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet, har varslet sympatistreik fra 5. juli.

I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte i SAS. Etter det NRK kjenner til, varsler flyselskapet at samtlige av medarbeiderne i Norge kan bli permittert.

Neste uke

Meklingsfristen er midnatt natt til 29. juni, noe som betyr at det kan bli streik fra onsdag neste uke.

Pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund, sier til TV 2 at de ikke ønsker å spekulere i meldingen som kommer om at alle de norske pilotene vil bli tatt ut i streik.

– Og det gjør vi ikke av respekt for den prosessen. Men vi håper som sagt at pilotene ikke går ut i streik og at det blir en løsning, sier Sund.

Strides

Ifølge E24 handler kravene fra pilotene i tarifforhandlingene om jobbsikkerhet og lønn. De krever at SAS-fly skal bemannes av piloter ansatt i SAS, et krav som går på tvers av SAS-ledelsens strategi.

SAS har de siste par årene etablert to helt nye datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. I stedet for å ta inn igjen først noen av de rundt 450 pilotene i SAS Scandinavia som ble oppsagt under pandemien, har SAS i disse selskapene ansatt yngre piloter.

Til sammen rundt 85 piloter i SAS Connect og SAS Link er organiserte gjennom en dansk fagforening som kalles Flyvebranchens Personale Union (FPU). Disse pilotene blir ikke med på den nå varslede streiken, og har tvert imot gått ut mot de pilotene som nå truer med streik.

Flyplasskaos

En mulig streik blant SAS-ansatte kan føre til ytterligere press på sommerferien i Europa, der mange flyplasser allerede er rammet av kaos. Det gjelder spesielt de store knutepunktene som Amsterdam, Frankfurt, Brussel, Paris og London. Dette kan fortsette utover sommeren.

Hovedutfordringen for flyplassene har vært mangel på bemanning til å håndtere bagasje og passasjerer.

I tillegg er det også streikefare blant andre flyselskaper. Spanske kabinansatte i Ryanair planlegger å streike fra og med 24. juni til 2. juli. Også Ryanair-ansatte i Portugal har varslet streik fra fredag.