Kapasiteten for nødpass i Oslo utvides

Politiet utvider kapasiteten for å møte de endrede kriteriene for utstedelse av nødpass. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Mandag 27. juni åpner et nytt sted for utstedelse av nødpass i Oslo sentrum. Nødpass til innbyggere i Oslo, Asker og Bærum vil bli utstedt her.