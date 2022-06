Partene i flyteknikerstreiken har startet opp forhandlingene hos Riksmekleren

NTB

Det er grunnleggende uenighet på flere sentrale punkter, sa Riksmekleren før partene i flyteknikerstreiken startet opp forhandlingene fredag.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) fortsatte fredag samtalene etter at meklingen ble tatt opp igjen hos Riksmekleren torsdag ettermiddag.

– Vi har hele dagen. Vi bruker den tiden vi trenger, sa riksmekler Carl Petter Martinsen til pressen før møtet startet.

– Situasjonen er slik den var da vi gikk fra hverandre i går, det vil si at det er ganske mange uavklarte spørsmål. sa Martinsen videre.

Han sier inntrykket er at begge parter ønsker å få til en løsning.

– Vi må forholde oss til at det er konflikt, og at det er ganske grunnleggende uenighet på en del sentrale punkter. Men det betyr ikke at det ikke er en vei videre, og det er den veien vi forsøker å finne sammen, sa Martinsen.