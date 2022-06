Spesialenheten starter etterforskning av ulovlig ransaking

NTB

Spesialenheten har iverksatt etterforskning av saken til en mann i 40-årene som denne uken ble frikjent i lagmannsretten for dyrking av cannabis hjemme.

Mannen ble også frikjent for innføring av cannabisfrø etter at lagmannsretten slo fast at ransakingen av boligen hans i september 2020 var ulovlig, og at cannabisbeslaget gjort under ransakingen ikke kunne brukes.

Spesialenheten bekrefter overfor mannens advokat, Wahid Shah, at de starter etterforskning for å se om det fra politiets side er begått en straffbar handling i saken. Det skriver Dagbladet.

Mannen som ble frikjent bruker cannabis medisinsk.