NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 24. juni.

Dommen i Kongsberg-saken faller

Det er klart for domsavsigelse i Kongsberg-saken. Espen Andersen Bråthen har stått tiltalt for fem drap og elleve drapsforsøk etter angrepet 13. oktober i fjor. Aktor har lagt ned påstand om at han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Støre med oppsummerende pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Pressen møter statsministeren i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo.

Energiministeren møter nettselskaper

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal ha møte med nettselskaper og bransjeorganisasjoner der utredningen fra Strømnettutvalget står på dagsordenen.

Konferanse om matkrisen

Den tyske regjeringen er vertskap for en internasjonal konferanse om den globale matkrisen. Blant deltakerne er USAs utenriksminister Antony Blinken og Norges utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Samveldet har toppmøte

Storbritannias statsminister Boris Johnson, prins Charles og stats- og regjeringssjefene i samveldelandene har toppmøte i Rwandas hovedstad Kigali fredag og lørdag.

Kvinnelandslaget forbereder seg til EM

Kvinnelandslaget i fotball lader opp til EM og trener på Ullevaal stadion klokken 11. Lørdag ettermiddag skal de spille treningskamp mot New Zealand. EM arrangeres i England fra 6. til 31. juli.