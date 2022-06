Foto: Andrew Matthews / PA via AP / NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 24. juni.

De konservative taper to lokalvalg

Liberaldemokratene og Labour har vunnet hvert sitt av to suppleringsvalg til Parlamentet torsdag i et ydmykende nederlag for de konservative.

Liberaldemokratene vant et mandat i Devon i Sør-England som de konservative har holdt siden 1880-tallet. Labour har tatt et mandat i valgkretsen Wakefield i West Yorkshire i Nord-England som var en sikker krets for Labour i alle år inntil de konservative tok den i valgskredet i 2019.

Kongresshøring: Trump presset justisdepartementet

Tidligere ansatte i justisdepartementet fortalte torsdag hvordan ekspresident Donald Trump prøvde å presse dem til å følge opp hans påstander om valgfusk.

I torsdagens høring i Kongressen vitnet tre ledende tjenestemenn i departementet i Trumps tid om hans konstante press og trakassering for å få departementet til å involvere seg i hans desperate forsøk på å bli ved makten.

Klar ledelse for Lula over Bolsonaro

Tidligere president i Brasil Lula da Silva holder fortsatt en klar ledelse over president Jair Bolsonaro og kan bli valgt i første valgomgang i oktober.

47 prosent av dem som ble spurt av målingsinstituttet Datafolha, svarer at de vil stemme på Lula, mens Bolsonaro bare får 28 prosent.

Politi i Ecuador stanser storming av kongressen

Politiet i Ecuadors hovedstad Quito tok i bruk tåregass for å hindre urfolksdemonstranter i å storme nasjonalforsamlingen torsdag.

Etter å ha tatt tilbake et kultursenter som var okkupert av politi, marsjerte gruppa under ledelse av kvinner mot landets kongress i sentrum av Quito.