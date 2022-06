Kvinne i 80-årene til sykehus etter ulykke i Skogn

NTB

En kvinne i 80-årene er brakt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en utforkjøring i Skogn i Levanger i Trøndelag.

Bilen lå på siden utenfor veien, og kvinnen satt fastklemt da politiet kom til stedet. Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter at hun er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Ingen andre kjøretøy eller personer var involvert i ulykken.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt opplyser til NTB at det er ting som tyder på at hendelsen er helserelatert. Han opplyser videre at kvinnen hadde noen kutt i hodet etter utforkjøringen. Det var et vitne som meldte fra om ulykken.