NFO: Håp om løsning fredag

NTB

NFOs tariffkomitéleder Petter Wettre sier at han håper de kan bli enige i løpet av fredag med NHO Luftfart om en løsning på flytekniker-streiken.

– Jeg tviler på at løsningen i seg selv er ferdig i dag, det kan jeg ikke tenke meg. Men vi bereder grunnen for en løsning i dag, og jeg håper vi sluttfører forhandlinger i morgen. Men det betinger at vi blir enige om noe, sa Wettre til VG i forkant av torsdagens møte hos Riksmekleren.

Også NHO Luftfart har håp om at en løsning er mulig.

– Vi går alltid inn i en mekling med et klart mål om å finne en løsning. Det gjør vi også denne gang, sier NHO Luftfart-sjef Thorbjørn Lothe til VG.