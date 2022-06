Kjell Inge Røkke får toppverv i FN

NTB

Kjell Inge Røkke blir spesialutsending i FNs tiårige program for å bedre forholdene i havet, skriver E24.

– Jeg er stolt og beæret over å bli en del av alliansen, og jeg ser fram til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet i store deler av mitt voksne liv, og jeg er virkelig engasjert i å bedre havets helse, sier Røkke i en pressemelding.

Røkke blir en del av Ocean Decade Alliance og blir spesialutsending for havindustridata i FNs Ocean Decade.

Han skal blant annet bidra til å tilgjengeliggjøre havdata fra industrikilder slik at informasjonen kan benyttes i både forskning og politikk. Han vil også delta i å utvikle et system som tilbyr gratis forskningstid på skip over hele verden.

Røkke blir offisielt utnevnt som spesialutsending på FNs havkonferanse i Lisboa i Portugal mandag 27. juni.