Norsk Folkehjelp gir regjeringen skryt for deltakelse på FN-konferansen om atomvåpenforbud

Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp gir regjeringen skryt for at den var først ut i Nato til å melde seg som observatør til statspartsmøtet for FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Norsk Folkehjelp gir regjeringen skryt for at Norge var først ut med å melde seg som observatør under FN-konferansen om atomvåpenforbud.