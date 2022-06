Flytekniker-streiken: Riksmekleren har planlagt møte med partene torsdag

NTB

Riksmekleren har planlagt et møte med NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) i Oslo torsdag, skriver Dagbladet.

– Jeg skal til Oslo i dag for å ha et møte med partene. Om det blir gjennomført, er per nå litt usikkert. Jeg håper at partene kan stille i dag, sier mekler Carl Petter Martinsen til Dagbladet/Børsen.

Han sier målet med møtet er å få til en løsning på konflikten.

– Jeg forholder meg til at det er en konflikt og et brudd. Jeg har som primært ønske, sammen med partene, å få til en løsning. Det er mitt anliggende, sier han.

Martinsen forteller at initiativet til møtet kom fra ham.

– Vi får bare se hvordan dette forløper seg. Det er en høyst uviss situasjon, og ingen signaler om en løsning i sikte slik situasjonen står nå.