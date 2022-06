Virke: Pandemieffekten ser ut til å være over for norske nettbutikker

NTB

Nå handler vi mer som vi gjorde før pandemien. Spesielt kles- og skobutikker har fått et kraftig løft, mens netthandel i norske nettbutikker bremser ned.

Det er tall fra Virkes ferske konjunkturrapport som viser at vi er på vei mot en normaltilstand – og det er lenge siden vi brukte mer penger på klær og sko enn det vi gjør nå.

Klær og sko har hatt en nedadgående trend siden 2012, men i år ser det lyst ut. Virke regner med en verdivekst på klær og sko på 15 prosent for 2022. Økningen var spesielt stor fra januar til april.

– Vi snakker om et skikkelig comeback for klær og sko. Vi må ti år tilbake for å se lignende tall, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.

Derimot ser det ut som pandemieffekten er over for norske nettbutikker.

– Vi fikk en enorm økning under pandemien. At det nå kommer en oppbremsing og tilbakegang, er ikke uventet. Det gjelder ikke bare i Norge, men i flere andre land som har vært nedstengt. Én av grunnene er at mange vender tilbake til de fysiske butikkene, særlig forbrukere som ønsker å se og prøve varene før de kjøper dem, sier Haartveit.

Likevel har mange aktører rustet opp på nett for å møte økte forventninger fra kunder om å være tilgjengelig i flere kanaler samtidig.