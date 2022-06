Leteaksjon etter båtbrann i Oslofjorden – to menn funnet i god behold

NTB

Politiet har kommet i kontakt med to personer etter at det i natt ble satt i gang søk da en seilbåt i brann kom drivende ved Rauer i Oslofjorden.

Politiet i Øst meldte ved 3-tiden natt til torsdag om at båten sto i brann ved Storesand i Råde. En halv time senere lå båten på grunn ved stranda.

Nødetatene fryktet at noen kunne ha vært om bord i båten da den begynte å brenne og satte i gang søk med flere ressurser.

Først ved 11-tiden opplyser Øst politidistrikt at søket var avsluttet, og at de hadde kommet i kontakt med to personer som har vært i befatning med båten.

– Begge er i god behold, skriver politiet på Twitter.

– De to mennene skal ha tatt seg til land ved hjelp av en jolle, opplyser operasjonsleder Jan Andre Delbekk til TV 2.