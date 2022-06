150 millioner kroner til ti helseprosjekter

NTB

Ti helseprosjekter får 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

To av de ti prosjektene som får støtte, handler om kvinnehelse. Blant annet får forskere ved Universitetet i Tromsø 14 millioner kroner til et prosjekt om kroniske bekkensmerter. Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

I noen av de andre prosjektene som får støtte, blir det også forsket på tarmbakteriers rolle hos anoreksipasienter, spredning av antimikrobiell resistens og psykisk helse blant minoritetsungdom. Felles for prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen.

– Jeg synes det er viktig å investere i kunnskap og løsninger som vil komme til nytte både for befolkningen, pasientene og for alle de dyktige fagfolkene som jobber i helsetjenesten. Ikke minst er jeg glad for at vi satser på viktige prosjekter som skal forske på kvinnehelse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.