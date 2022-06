En av fire planlegger fjelltur i sommer

NTB

En av fire nordmenn sier de planlegger å gå på en T-merket sti i løpet av sommeren, viser en fersk spørreundersøkelse.

Lørdag åpner Den Norske Turistforeningen (DNT) sine betjente hytter for sesongen og står klare til å ta imot ferieklare nordmenn. I en undersøkelse Opinion gjorde for DNT , allerede før problemene i flytrafikken startet, svarte en av fire at de planlegger å gå på en T-merket sti i løpet av sommeren. En T-sti er en DNT-sti, der noen av vardene er merket med en rød T.

DNT har over 550 hytter, som både vertskap og frivillige har jobbet for å gjøre klare til sommersesongen. Noen av hyttene har allerede åpnet, men de fleste åpner til helgen.

– Vi har troen på en knallsommer for norsk reiseliv. Endelig kan vi ønske gjester velkommen uten restriksjoner, og folk kan gå fra hytte til hytte uten forbehold og bekymringer, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT).

I undersøkelsen svarte tre av fire at de planlegger å tilbringe ferietid i Norge i sommer. Halvparten svarer at miljøaspektet påvirker ferievalget.

– Selvfølgelig er Norge populært, som ferieland har vi så mye å by på! Man reiser kort, det er noe for alle og enhver – enten man vil gå fra hytte til hytte, bo fast på en hytte og ta livet med ro, eller prøve en ny aktivitet i sommer, sier DNTs generalsekretær.