Høyre vil erobre storbyene: Skal doble antall Høyre-ordførere

NTB

De fire største byene har ordførere fra Arbeiderpartiet. Høyre har ambisjoner om å vinne storbyene til neste års kommune- og fylkestingsvalg.

– Målet er å doble antallet ordførere, fra 35 til 70, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Landets fem største byer – Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim – har Ap-ordførere, i tillegg til Kristiansand. Solberg sier at partiet nå jobber for å skifte ut alle disse med Høyre-ordførere.

– Vi har for tiden en veldig spesiell situasjon i Kristiansand, hvor Ap og Sp ikke finner ut hva de skal gjøre med kommunen. Der har vi utmerkede ordførerkandidater, som jeg tror kan vinne fram, sier hun.

– Det har vi også i Stavanger. I Bergen har vi fått to damer på topp, som er friske og som vil gi et nytt blikk inn i politikken i et Bergen som trenger det.

Til neste år vil Ap-ordfører Rita Ottervik ha sittet som Trondheims ordfører i hele 20 år. Men hun har varslet at hun ikke tar gjenvalg.

– Det gir en gyllen mulighet å vinne Trondheim tilbake, sier Solberg.