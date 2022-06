Skatteverdien av oljekrisepakken har økt til 58 milliarder kroner

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) langer ut mot den gunstige kriseskattepakken for oljenæringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Skatteverdien av den midlertidige krisepakken for oljeindustrien er økt fra 15 til 58 milliarder. SV kaller skattepakken et stort tilbakeskritt.

Det er på forespørsel fra nettopp SV og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski de nye tallene er kommet fram, skriver Dagens Næringsliv.

Hun er sterkt kritisk til skattepakken og mener tallene viser «hva som skjer når Stortinget hastebehandler store skatteendringer for en så stor næring».

– Konsekvensene er et alvorlig tilbakeskritt i omstillingen av norsk økonomi og arbeidet for å nå klimamålene, sier Kaski til avisen.

Med samme beregningsmetode ble skatteverdien for oljebransjen beregnet til 15 milliarder kroner for to år siden.

Skattepakken har også tidligere fått kritikk, og tidligere statsminister Erna Solberg har erkjent at det var en feil å innføre den. Ordningen tar slutt ved nyttår.

Da går næringen over til det nye skatteregimet som Stortinget nylig vedtok, med såkalt kontantstrømskatt.

Den midlertidige skattepakken vil imidlertid gjelde for alle prosjekter det søkes om innen 1. januar, hvilket betyr at de gunstige lettelsene har betydning for bransjen i mange år fremover siden det kan gå lang tid før boringen starter.