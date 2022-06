NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 22. juni.

Kontakt mellom partene i flystreiken

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt kontakt med NHO Luftfart. NHO gikk i går ut med varsel om lockout fra søndag om ikke partene har kommet til en løsning innen den tid. Rett før klokka 23 i går bekreftet Petter Wettre, som er tariffleder i NFO, at de hadde kontakt med motparten.

– Vi håper på en rask oppstart med videre forhandlinger, sa han til NRK.

Politiet måtte løse opp ungdomsfest i Tromsø

Anslagsvis flere hundre ungdommer samlet seg i Telegrafbukta i Tromsø, og mange var fulle. Politiet løste opp festen i natt. Overfor Dagbladet anslo operasjonsleder Morten Augensen at det dreide seg om et par hundre ungdommer.

– Det var det samme i fjor. Dette skjer i forbindelse med avslutning på ungdomsskolen, fortalte han.

Våpenkompromiss på trappene i USA

En gruppe forhandlere fra begge partier i Senatet i USA har klart å enes om et forslag for å stramme inn våpenlovene. Blant annet dreier det seg om utvidet bakgrunnssjekk for unge våpenkjøpere, økt finansiering til psykisk helsevern og styrking av skolesikkerhet.

Håpet er at avstemningen kan finne sted før helgen, før senatorene går ut i en to uker lang ferie, slik at president Joe Biden kan sette sin signatur på det allerede neste uke.

Zelenskyj vil ha flere sanksjoner

EU bør innføre en sjuende sanksjonspakke mot Russland så fort som mulig, mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Russland må føle det voksende presset ved å gå til krig og som følge av landets aggressive antieuropeiske politikk, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Tre skadd da fly tok fyr

Tre personer ble lettere skadd da et fly tok fyr etter å ha landet på den internasjonale flyplassen i Miami. Flyet fra selskapet Red Air hadde 126 personer om bord. Det kom fra Santo Domingo i Den dominikanske republikk.

Brannen ble utløst som følge av at understellet brøt sammen under landingen, opplyser en talsmann for luftfartsmyndighetene.

Bill Cosby må betale erstatning

Komikeren og skuespilleren Bill Cosby er i en sivil rettssak i USA dømt til å betale erstatning etter et overgrep mot en 16 år gammel jente på 1970-tallet.

Juryen tilkjenner kvinnen 500.000 dollar i erstatning for følelsesmessige lidelser hun fikk med mange år etterpå da anklager fra andre kvinner om angivelige overgrep begått av Cosby vekket minnene hennes om hendelsen i 1975 til live, slår juryen fast.