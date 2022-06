Rapport: Halvparten av hyttene selges under prisantydning

NTB

Hyttemarkedet er i ferd med å kjølne etter to brennhete år, ifølge tall fra DNB Eiendom. Ifølge en rapport selges nå halvparten av hyttene under prisantydning.

Rapporten viser at antall omsatte fritidsboliger hittil i år i år har falt over 30 prosent sammenlignet med fjoråret, skriver E24.

– Prisrekordene vi så under pandemien, er ikke lenger normalen – det er noe som kun skjer unntaksvis. Festen i hyttemarkedet er over, sier Tone Cecilie Krange, som er segmentsjef for hytter i DNB Eiendom.

Meglerselskapet tror på en moderat prisvekst i hyttemarkedet generelt, men også at prisene på sjøhytter vil øke, fordi det er få av dem til salgs.