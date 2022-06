Undersøkelse: Dobbelt så mange gutter som jenter leser ikke bøker

NTB

17 prosent av guttene mellom 8 og 19 år leste ikke bøker i fjor, ifølge en ny undersøkelse. For jentene er andelen 9 prosent.

Tallene kommer fram i Ipsos-rapporten Barn og ungdom 2022, skriver Aftenposten.

I gruppa 16–19 år svarer 32 prosent av guttene at de ikke leste én eneste bok i 2021, mens tallet for jentene er 21 prosent.

– Vi ser at gutter topper mange negative statistikker. Dette er vår viktigste nye likestillingsutfordring. Lesingen er ikke svaret, men det er ett av verktøyene, sier leder Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Hun peker blant annet på at andelen som ikke leser, øker drastisk i overgangen mellom barndom og ungdomstid, samt at 15 prosent av guttene og 9 prosent av jentene mellom 8 og 11 år ikke blir lest for.

837 personer barn og unge har deltatt i undersøkelsen.