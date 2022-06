NFO-lederen kaller varsel om lockout grotesk

SAS-fly klargjøres for langtidsparkering Gardermoen 20200420. Flytekniker Martin Markussen klargjør det siste av 25 SAS-fly for langtidsparkering på Oslo lufthavn Gardermoen mandag. Åpninger og luker forsegles med med teip, det monteres «remove before flight»-tags og motorene dekkes til. Fremover blir det utvendig tilsyn av flyene to ganger daglig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

