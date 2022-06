Skattemøte i Stortingets presidentskap tirsdag

NTB

Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne på Stortinget møttes tirsdag om Skatteetatens varsel om skattesmell.

– Vi har hatt en runde om varselet med de parlamentariske lederne, og det blir et nytt møte med presidentskapet i løpet av kort tid, opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani til VG.

Det er ikke kjent hva konklusjonen på møtet ble.

NTB får opplyst at det jobbes med å få til et nytt møte tirsdag kveld.

Mandag ble det kjent at Stortingets administrasjon har fått varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for årene 2017 til 2020.

28 nåværende og tidligere stortingspolitikere får i tillegg varsel om en skattesmell som for enkelte kan være på flere hundre tusen kroner. Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.