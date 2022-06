Hytteprisene steg kraftig i første halvår – opp 15,6 prosent

Prisene for sjøhytter har steget med 19 prosent i løpet av første halvår i år. Her i Skjærhalden. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Hytteprisene steg kraftig med 15,6 prosent i første halvår, mens salgsvolumet falt kraftig og er nå tilbake på nivåene før pandemien, melder Eiendom Norge.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3.352.105 kroner, viser prisstatistikken fra Eiendom Norge.

Så langt i 2022 er det solgt 2.747 hytter i Norge – en nedgang på 32 prosent sammenlignet med første halvår 2021.

Prisveksten har vært særlig stor for sjøhytter.

Blant kystkommunene var Færder dyrest med en snittpris på 11,9 millioner kroner for en hytte, mens sørlandskommunen Lillesand ligger like bak med en snittpris på 11,6 millioner. På tredjeplass ligger Sandefjord kommune med en snittpris like under 7,8 millioner.

19 prosent

– Målt som gjennomsnittpriser har hytteprisene steget kraftig så langt i år, og både innlandshytter, fjellhytter og sjøhytter har steget markant i pris. Særlig stor vekst har sjøhyttene med en oppgang på hele 19 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Ifølge Lauridsen overgår prisøkningene så langt i 2022 til og med det rekordsterke året 2021.

Hytter på fjellet og i Innlandet hadde lavere snittpris. Blant fjellkommunene ligger Øyer øverst med en gjennomsnittpris på 6,7 millioner, tett fulgt av Hemsedal som oppnådde en snittpris på 6,6 millioner kroner i første halvår. Hol kommune ligger på tredjeplass med en oppnådd snittpris på 4,7 millioner kroner.

Spennende utvikling

Innlandshyttene ligger lavest i pris. Dyrest var det i Løiten der snittprisen krøp opp mot 3,4 millioner kroner. Bak ligger Hole og Drangedal som begge hadde en snittpris i underkant av 2,7 millioner kroner.

– Med de store bevegelsene i hyttemarkedet under pandemien, blir det svært spennende å se hvordan dette utvikler seg i tiden fremover, sier Lauridsen.