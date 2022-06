Demonstranter sperret vei i Oslo

NTB

Demonstranter sperret tirsdag morgen trafikken på E18s avkjøringsvei til Bygdøylokket i retning Oslo.

Aksjonen varte i om lag en halvtime tirsdag morgen. Klokken 8.30 melder Vegtrafikksentralen øst at demonstrantene er fjernet av politiet.

Operasjonsleder Svein Christian Lie sier til Avisa Oslo at det gikk fredelig for seg.

– Tre personer er innbrakt av politiet til arrest nå. Vi har en jurist som ser på saken, og vurderer om det blir en reaksjon fra politiet. Det er to ting som gjelder her, og det er hindring av offentlig ferdsel, og å ikke etterkomme pålegg fra politiet, sier Lie.

Aktivister har gjennomført lignende aksjoner i Trondheim. Da ble det utstedt bøter opp mot 15.000 kroner til hver av demonstrantene.

Stopp Oljeletinga-kampanjen opplyser i en pressemelding til NTB at det er støttespillere av dem som blokkerte motorveien.

Aktivistenes krav er at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre oljeleting og legger fram en plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

– De mener kampanjens krav er åpenbare første steg i en nødvendig omstilling. De syns ikke det er komfortabelt å forstyrre andre på vei til jobben, men ser at situasjonen er katastrofal og møtes ikke på langt nær med det alvoret som er nødvendig, skriver Stopp Oljeletinga-kampanjens pressekontakt Emilie Røine Østebø i pressemeldingen.