Ingen streik blant bakkemannskaper ved flyplassene

NTB

Tre og en halv time på overtid ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om flyoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik.

– Vi er fornøyd med å ha kommet i havn etter en krevende mekling, med god bistand fra mekleren. Nå har vi kommet til en løsning som gir medlemmene våre et lønnsløft som vi håper de kan gi sin tilslutning til, sier forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Fellesforbundet hadde i første omgang varslet plassfratredelse for 160 medlemmer i Aviator i Bergen og Widerøe Ground Handling i Trondheim.

4 kroner timen

Enigheten innebærer et generelt tillegg til alle på 4 kroner per time, og partene er også enige om et kraftig løft av minstelønnssatsene.

– Gjennom dette resultatet mener vi å ha kommet et godt stykke videre på veien i å utvikle overenskomsten. Vi er fornøyd med at vi nå har oppnådd en solid heving av lønnssatsene, som vi mener er helt nødvendig for at bransjen skal bli mer konkurransedyktig, sier forhandlingsleder Sivertsen.

I overenskomsten er det også enighet om at det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak og målrettet arbeid med mangfold og likeverd.

Først enige – så nei

Partene ble enige da de møttes tidligere i vår, men i uravstemningen blant medlemmene i Fellesforbundet stemte hele 85 prosent nei på flyoverenskomsten. Derfor møttes de hos Riksmekleren klokka 10 mandag.

Selv om det ikke ble streik blant bakkemannskapene, er flybransjen rammet av en annen streik gjennom at Norsk Flytekniker Organisasjon har tatt ut 106 medlemmer. Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra og med lørdag om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.