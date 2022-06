Fant 5.000 år gamle hellemalerier i Alta

NTB

En mann gjorde et historisk funn i Alta i fjor høst da han fant to hellemalerier på en fjellvegg. Arkeologer tror bergkunsten kan være opp mot 5.000 år gammel.

Alta-mannen gjorde det historiske funnet i et fjelljuv i Alta.

For ifølge arkeologer kan bergkunsten ha blitt malt så lenge som for 5.000 år siden, skriver NRK.

Denne uken offentliggjorde Norges Arktiske Universitetsmuseum sine teorier om hellemaleriene, som arkeolog Ingrid Sommerseth tror kan ha dukket opp rundt 2000–3000 f.Kr.

Det ene hellemaleriet viser to mennesker og et dyr, mens et annet viser noen geometriske figurer og flere streker i et mønster. I tillegg ble maleriene funnet på en usedvanlig høyde.

– Det er ikke vanlig å finne hellemalerier så høyt som 90 meter. Her må vi nok skrive om historiebøkene, sier Sommerseth.

I Nord-Norge er det registrert kun 22 lokaliteter med hellemalerier, mens det på landsbasis kun finnes i underkant av 100 slike steder.