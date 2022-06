Ordfører vil flytte eller avlive hvalrossen «Freya»

NTB

Hvalrossen Freya har fått stor oppmerksomhet i Kragerø den siste tiden. Nå mener ordfører Grunde Wegard Knudsen (Sp) at grensen er nådd, og at Freya må fjernes.

Hvalrossen Freya ser ut til å ha forelsket seg i skjærgården i Kragerø, og ingenting tyder på at hun har planer om å reise hjem igjen frivillig.

Hun har allerede rukket å bli en populær attraksjon for turister og fastboende, men likevel mener ordfører Grunde Wegard Knudsen (Sp) at nok er nok, skriver NRK.

– Jeg har vært opptatt av å finne en løsning. Så får faginstansene vurdere hva som er den beste løsningen. Om det er å prøve å fange «Freya» og frakte den til hjemlige trakter, eller i verste fall en avlivning, sier ordføreren til rikskringkasteren.

Stort hodebry

For den ubudne gjesten har skapt stort hodebry for både ordføreren, båteiere og forsikringsselskapene i skjærgårdsbyen den siste tiden, og med fellesferien like rundt hjørnet er Knudsen bekymret.

Dilemmaet er nemlig at Freya har lagt sin elsk på å slappe av i småbåter som ligger til kai, tilsynelatende uvitende om at vekten hennes går hardt utover farkostene.

Hun er heller ikke sjenert eller redd for folk, og hun ser ut til å bry seg lite om at hennes besøk kan skape problemer for mennesker.

Redningsaksjon

Senest mandag måtte Freya reddes etter å ha viklet seg fast i tauet fra en båt ved brygga.

– Når mennesker nå måtte hjelpe den å komme seg løs, blir de også stilt i en litt skummel situasjon. Da kan du jo tenke deg, med badende barn og alt dette. Vi er veldig bekymret, sier Knudsen.

Freya har vært i Kragerø siden i vår, men skal være frisk og i god form.

Dyrets skjebne kan bli avgjort de nærmeste dagene.