NTB

Nødetater har rykket ut etter melding om røykutvikling langs toglinjen på Dovrebanen mandag ettermiddag.

Politiet i Innlandet ble varslet om hendelsen klokken 16.51 mandag ettermiddag.

Ifølge politiet er det røykutvikling omtrent 3–5 kilometer sør for Dombås.

Bane Nor opplyser at Dombås stasjon er stengt, og at det jobbes med å slukke brannen langs sporet, men at det kan ta tid.

Reisende på regionstog SJ fra Oslo til Trondheim må regne med forsinkelser og innstillinger utover dagen.

Saken oppdateres