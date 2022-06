Brann langs toglinjen på Dovrebanen

NTB

Det brenner og er kraftig røykutvikling langs toglinjen på Dovrebanen. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

Politiet i Innlandet ble varslet om brannen klokken 16.51 mandag ettermiddag.

Ifølge politiet brenner det omtrent 3–5 kilometer nord og sør for Dombås.

– Det brenner stedvis kraftig sør og nord for Dombås. Aktuelle brannressurser er på stedet eller på vei. Politiet er på stedet, skrev de på Twitter klokken 17.34.

Bane Nor opplyser at Dombås stasjon er stengt, og at det jobbes med å slukke brannen langs sporet, men at det kan ta tid.

– Det er registrert brann i terrenget nord for Dombås. Vi kan ikke gjenoppta togtrafikken før brannvesenet sier OK, så det er uklart hvor store forsinkelser det vil være snakk om, opplyser pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Skogbrannhelikopter er rekvirert og på vei til Dombås for å bistå i slukningsarbeidet.

– For mannskapene på vestre flanke er det krevende. Det er fryktelig bratt og mye rullende stein, så det er ikke aktuelt å gå ut i terrenget med mannskap der, sier brannsjef Åge Tøndevoldshagen til NRK.

Store mannskaper fra brannvesenet er sendt til området for å bistå med slukkingen.

– Vi har så bra kontroll som vi kan ha. Det skal være sendt ut varsel til befolkningen i nærheten om å stenge lufteventil og dører, og holde seg inne, eventuelt reise til Dovre sentrum og ta en kaffekopp hvis det blir for ille, avslutter brannsjefen.

Reisende på regionstog SJ Norge fra Oslo til Trondheim må regne med forsinkelser og innstillinger utover dagen.

Saken oppdateres