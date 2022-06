Havila får seile igjen etter sanksjonstrøbbel

NTB

Hordaland tingrett har besluttet at Havila Kystruten får seile med skipet Havila Capella langs kysten i etter forsikring- og sanksjonstrøbbel.

Dermed får skipet legge ut på sine planlagte kystrundturer i tide til sommerferien og høysesongen, melder NRK.

Flere av seilingene har blitt avlyst de siste månedene på grunn av manglende forsikring. Skipet er leaset fra et russisk selskap, og ble dermed rammet av sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Mandagens avgjørelse i Hordaland tingrett gir skipet rett til å seile langs kysten i to år, no som gjør det mulig å oppfylle selskapets kontrakt med Samferdselsdepartementet.

Det eneste som gjenstår, er at skipet forsikres før det kaster loss fra Bergen, der det ligger til kai.

Havila vant i 2018 den minste av to kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes, etter at regjeringen året før la strekningen ut på anbud. Planen er at Havila skal trafikkere ruten med fire skip.